Говорит командир спецназа… - ВИДЕО

“От имени коллектива Министерства внутренних дел поздравляю всех во главе с нашим Верховным главнокомандующим, семьи шехидов, ветеранов и военнослужащих с Днем Вооруженных сил Азербайджана - 26 июня. Желаю военнослужащим успехов на службе”.

“От имени коллектива Министерства внутренних дел поздравляю всех во главе с нашим Верховным главнокомандующим, семьи шехидов, ветеранов и военнослужащих с Днем Вооруженных сил Азербайджана - 26 июня. Желаю военнослужащим успехов на службе”.

Об этом в интервью Report заявил командир отряда специального назначения "Шахин" Н-ской воинской части МВД республики, герой Отечественной войны полковник Зафар Юсибов.

Герой подчеркнул, что во время Отечественной войны народ сплотился вокруг Верховного главнокомандующего в могучий кулак: “Одно из высказываний Общенационального лидера гласит о том, что армия - неотъемлемая часть народа. Мы стали тому свидетелями в ходе Отечественной войне. Наш народ, азербайджанцы всего мира сплотились вокруг Верховного главнокомандующего в стальной кулак, проявив солидарность. Мы провели операцию "Железный кулак" профессионально и успешно".

“Каждый вид войск имеет свои специфические особенности. У каждого свое предназначение и задачи. Однако все они, как один, должны отстаивать территориальную целостность Азербайджана. В связи с пандемией коронавируса, охватившей весь мир с начала 2020 года, военнослужащие Внутренних войск МВД Азербайджана несли службу совместно с сотрудниками органов внутренних дел. Мы достойно справились с этим.

27 сентября 2020 года в ответ на провокации противника наши войска перешли в контрнаступление. Началась Отечественная война. Наши военнослужащие, в том числе и мы, спецназовцы, бросились в бой. Задачи, поставленные перед нами в ходе Отечественной войны, были выполнены высокопрофессионально, и наши земли были освобождены от оккупации”, - отметил З.Юсибов.

Автобиографическая справка:

Командующий отряда спецназа Н-ской воинской части МВД, полковник З.Юсибов родился в 1982 году в селе Чайгарагойунлу Шекинского района. В 1999 году поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище. В 2003 году заступил на службу во Внутренних войсках МВД. Неоднократно награждался руководством страны и МВД. В августе 2019 года приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова З.Юсибову было присвоено звание “полковник”.

Во время Отечественной войны он героически сражался на Муровдагском, Кельбаджарском, Джебраильском и Ходжавендском направлениях. З.Юсибов первым поднял флаг Азербайджана над освобожденным от оккупации Гадрутом. Герой получил ранение в боях за село Туг Ходжавендского района, но скрыл это. Будучи раненным, он самоотверженно сражался три дня.

Не залечив рану, З.Юсибов вновь кинулся в бой. Он участвовал в освобождении Кельбаджара.

Распоряжением президента Ильхама Алиева З.Юсибов удостоен звания Герой Отечественной войны.

Оператор: Эхтирам Джаби

Монтаж: Ряван Новрузов