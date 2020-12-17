Государственная комиссия: в целом освобождены 54 гражданина Армении

В ходе этих процессов азербайджанская сторона, уважая принципы гуманизма, в первую очередь безоговорочно освободила пожилых людей, обеспечила им воссоединение со своими близкими

"По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, исходя из принципов гуманизма, Государственная комиссия в одностороннем порядке при участии Министерства обороны Азербайджанской Республики, при посредничестве ОБСЕ и МККК 29 октября, 2 декабря, 9 декабря и 11 декабря текущего года передала 9 армян другой стороне. В ходе этих процессов азербайджанская сторона, уважая принципы гуманизма, в первую очередь безоговорочно освободила пожилых людей, обеспечила им воссоединение со своими близкими".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

Он отметил, что за период проведенных гуманитарных процессов в целом было освобождено 54 армян: "6 из них - лица, задержанные на территории Азербайджана до 27 сентября 2020 года. Кроме того, двое тяжело больных пожилых армян, оставленных при отступлении вооруженных сил Армении в беспомощном состоянии, были размещены в больницу, но несмотря на тщательные усилия азербайджанских врачей скончались, их тела были переданы другой стороне при посредничестве международных организаций".