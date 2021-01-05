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Госкомиссия: Продолжаются меры по освобождению двух азербайджанских заложников

Госкомиссия: Продолжаются меры по освобождению двух азербайджанских заложников "В настоящее время продолжаются меры по возвращению на родину двух азербайджанских граждан, находящихся в армянском плену".
Карабах
5 января 2021 г. 15:30
Госкомиссия: Продолжаются меры по освобождению двух азербайджанских заложников

"В настоящее время продолжаются меры по возвращению на родину двух азербайджанских граждан, находящихся в армянском плену".

Об этом Report сообщил секретарь Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

Он отметил, что в настоящее время армянская сторона удерживает в заложниках двух мирных жителей-азербайджанцев, в Азербайджане же в заложниках находятся пять лиц армянского происхождения: "В отношении этих лиц продолжаются соответствующие мероприятия".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: Girovluqda olan 2 azərbaycanlının azad olunması üçün tədbirlər davam etdirilir

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