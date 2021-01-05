Госкомиссия: Продолжаются меры по освобождению двух азербайджанских заложников

"В настоящее время продолжаются меры по возвращению на родину двух азербайджанских граждан, находящихся в армянском плену".

"В настоящее время продолжаются меры по возвращению на родину двух азербайджанских граждан, находящихся в армянском плену".

Об этом Report сообщил секретарь Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

Он отметил, что в настоящее время армянская сторона удерживает в заложниках двух мирных жителей-азербайджанцев, в Азербайджане же в заложниках находятся пять лиц армянского происхождения: "В отношении этих лиц продолжаются соответствующие мероприятия".