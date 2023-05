Госминистр Великобритании: Переговоры при международном содействии - лучший способ обеспечить деэскалацию

Государственный министр Соединенного Королевства по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и Организации Объединенных Наций Тарик Ахмад приветствовал прогресс в недавних мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Я приветствовал прогресс в недавних мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Переговоры при международном содействии - лучший способ обеспечить деэскалацию и возвращение стабильности и безопасности в регион", - отметил он.