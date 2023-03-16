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Госкомитет: В селе Талыш созданы все условия для возращения жителей

Госкомитет: В селе Талыш созданы все условия для возращения жителей Для семей, переселяемых сегодня в село Талыш в Тертерском районе, созданы все условия.
Карабах
16 марта 2023 г. 14:08
Госкомитет: В селе Талыш созданы все условия для возращения жителей

Для семей, переселяемых сегодня в село Талыш в Тертерском районе, созданы все условия.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов.

Он отметил, что сегодня 20 семей составом в 90 бывших вынужденных переселенцев возвращаются на свою землю, родину предков, в освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района: "Село Талыш имеет исключительно важное значение для Азербайджана, как с точки зрения политической, исторической, так и экологической. Сегодня сюда переезжают бывшие вынужденные переселенцы, временно проживавшие в городе Баку, Бардинском, Самухском, Гёранбойском и Тертерском районах”.

"Село Талыш было реконструировано в соответствии с самыми современными требованиями и, согласно поручению президента Азербайджана, оснащено всей необходимой социально-технической инфраструктурой. Здесь проведены работы по благоустройству школы, детского сада, административного здания”, - подчеркнул заместитель председателя Госкомитета.

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Версия на азербайджанском языке "Qaçqınkom"un sədr müavini: "Talış kəndinə köçürülən ailələr üçün hər cür şərait yaradılıb"

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