Госкомитет: Уточняется количество возвращающихся в Лачын, Забух и Сус семей

15:06

Уточняется количество семей, которые вернутся в город Лачын и села Забух и Сус.

Как сообщает Report, об этом было сказано на совещании в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, посвященном выполнению поручений президента Ильхама Алиева по организации возвращения местных жителей в освобожденные от оккупации город Лачын и районные села Забух и Сус.

На совещании структурным подразделениям были даны поручения по ускорению работ по уточнению числа временно размещенных в различных регионах Азербайджана жителей города Лачы и указанных сел семей, которые вернутся в родные края.