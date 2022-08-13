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Госкомитет: Уточняется количество возвращающихся в Лачын, Забух и Сус семей

Госкомитет: Уточняется количество возвращающихся в Лачын, Забух и Сус семей 15:06
Карабах
13 августа 2022 г. 15:31
Госкомитет: Уточняется количество возвращающихся в Лачын, Забух и Сус семей

Уточняется количество семей, которые вернутся в город Лачын и села Забух и Сус.

Как сообщает Report, об этом было сказано на совещании в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, посвященном выполнению поручений президента Ильхама Алиева по организации возвращения местных жителей в освобожденные от оккупации город Лачын и районные села Забух и Сус.

На совещании структурным подразделениям были даны поручения по ускорению работ по уточнению числа временно размещенных в различных регионах Азербайджана жителей города Лачы и указанных сел семей, которые вернутся в родные края.

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Версия на азербайджанском языке "Qaçqınkom": "Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinə qayıdacaq ailələrin sayı dəqiqləşdirilir"

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