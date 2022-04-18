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Госкомитет: Солдат Ашуров предотвратил серьезную трагедию в Кяльбаджаре

Госкомитет: Солдат Ашуров предотвратил серьезную трагедию в Кяльбаджаре В Кяльбаджаре солдат Мардали Ашуров, его сослуживцы и командиры обезвредили мину и предотвратили серьезную трагедию.
Карабах
18 апреля 2022 г. 18:15
Госкомитет: Солдат Ашуров предотвратил серьезную трагедию в Кяльбаджаре

В Кяльбаджаре солдат Мардали Ашуров, его сослуживцы и командиры обезвредили мину и предотвратили серьезную трагедию.

Об этом Report заявил начальник отдела Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Санан Гусейнов.

Комментируя обнаружение мины в кяльбаджарском селе Гюнешли во время поездки бывших вынужденных переселенцев на родные земли, Гусейнов отметил:

"16 апреля мы организовали поездку группы бывших вынужденных переселенцев в Кяльбаджарский район. Во время поездки мы посетили тоннель, в котором армянами зверски были убиты мирные жители. Затем мы разделились на две группы. Часть участников отправилась в Башлыбель, а другие вместе со СМИ поехали в село Гюнешли. Мы посетили могилы шехидов на кладбище в Гюнешли. Нас сопровождали саперы Министерства обороны. Солдат Мардали Ашуров обнаружил на нашем пути противотанковую мину. Он, его сослуживцы и командиры обеспечили нашу безопасность. Они обезвредили мину, предотвратив серьезную трагедию".

С.Гусейнов напомнил, что после подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления Кяльбаджарский район должен был вернуться под контроль Азербайджана, но армяне попросили отсрочку: "Руководство нашей страны проявило гуманизм и предоставило им 15 дней дополнительного времени. Все эти дни армяне сжигали и разрушали дома, устанавливали на наших территориях мины.

Они преследовали цель - не допустить возвращения вынужденных переселенцев на свои земли. Достоверность переданных армянами минных карт составляет лишь 20%.

Мы как бывшие вынужденные переселенцы просим международные организации помочь нам очистить загрязненные минами территории. Потому что сегодня разминирование - это большая проблема, дорогостоящий процесс. Мир должен нам помочь", - сказал Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri: “Kəlbəcərdə əsgərimiz ciddi bir faciənin qarşısını aldı”

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