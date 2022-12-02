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Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде

Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде Разрушение армянами культурных, исторических и религиозных памятников в Карабахе, считающемся колыбелью культуры Кавказа, можно сравнить с разрушениями, совершенными ИГИЛ в древнем сирийском городе Пальмира и иракском городе Нимруд.
Карабах
2 декабря 2022 г. 19:42
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде

Разрушение армянами культурных, исторических и религиозных памятников в Карабахе, считающемся колыбелью культуры Кавказа, можно сравнить с разрушениями, совершенными ИГИЛ в древнем сирийском городе Пальмира и иракском городе Нимруд.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Сахиб Нагиев на конференции "Великое возвращение: религиозные, духовные и мультикультурные аспекты".

Зампредседателя отметил, что в Карабахском регионе было разрушено более 60 мечетей, около 200 святынь, осквернены наши религиозные ценности, в полуразрушенных мечетях армяне содержали животных, более 900 кладбищ были полностью разрушены и разграблены.

Касаясь проводимых в настоящее время в Карабахе восстановительных работ, представитель Комитета отметил, что этот вопрос всегда находится в центре внимания президента Ильхама Алиева.

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Версия на английском языке State Committee: Destruction in Karabakh can be compared with destruction in Palmyra and Nimrud
Версия на азербайджанском языке Komitə rəsmisi: "Qarabağdakı abidələrin dağıdılması Palmira və Nimruddakı dağıntılarla müqayisə edilə bilər"

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