Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца

Статус вынужденного переселенца будет аннулирован

"Возможно, что какой-то вынужденный переселенец не захочет возвращаться на освобожденные от оккупации земли и это его личный выбор. Естественно, что согласно существующему законодательству, его статус вынужденного переселенца будет аннулирован. В результате, все льготы, предоставленные вынужденным переселенцам и лицам, приравненным к ним, будут упразднены по отношению к нему".

Как сообщает Report, об этом в интервью New TV заявил заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

Он отметил, что не исключено внесение изменений в действующее законодательство в связи с вынужденными переселенцами: "В этом возникла необходимость".