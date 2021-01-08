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Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца

Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца Статус вынужденного переселенца будет аннулирован
Карабах
8 января 2021 г. 15:11
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца

"Возможно, что какой-то вынужденный переселенец не захочет возвращаться на освобожденные от оккупации земли и это его личный выбор. Естественно, что согласно существующему законодательству, его статус вынужденного переселенца будет аннулирован. В результате, все льготы, предоставленные вынужденным переселенцам и лицам, приравненным к ним, будут упразднены по отношению к нему".

Как сообщает Report, об этом в интервью New TV заявил заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

Он отметил, что не исключено внесение изменений в действующее законодательство в связи с вынужденными переселенцами: "В этом возникла необходимость".

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Версия на азербайджанском языке "Qaçqınkom": Geri qayıtmayanlar məcburi köçkün statusunu itirəcəklər

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