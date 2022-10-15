Госкомиссия: Под массовым захоронением в Эдилли могут быть и другие останки

Госкомиссия: Под массовым захоронением в Эдилли могут быть и другие останки

Предполагается, что под обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района массовым захоронением могут быть и другие останки убитых в период Первой Карабахской войны.

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