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Госкомиссия: Под массовым захоронением в Эдилли могут быть и другие останки

Госкомиссия: Под массовым захоронением в Эдилли могут быть и другие останки Предполагается, что под обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района массовым захоронением могут быть и другие останки убитых в период Первой Карабахской войны.
Карабах
15 октября 2022 г. 12:45
Госкомиссия: Под массовым захоронением в Эдилли могут быть и другие останки

Предполагается, что под обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района массовым захоронением могут быть и останки других убитых в период Первой Карабахской войны.

Об этом Report заявил член Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Заур Исмаилов.

По его словам, после того, как обнаруженные сейчас останки будут вывезены из общей могилы, раскопки продолжатся. Причем не только на территории этого массового захоронения, но и по всему Ходжавендскому району. Эта работа продолжится и на других освобожденных территориях по ходу их разминирования.

Обнаруженные останки 12 человек, которые, как предполагается, принадлежат военнослужащим Азербайджана, будут переданы на экспертизу для установления их личностей, а затем переданы их родственникам. Однако, учитывая, что со времен гибели этих людей прошло около 30 лет, эта работа может затянуться, отметил З. Исмайлов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komissiyası: “Edillidəki kütləvi məzarlığın altında başqa insan qalıqları da ola bilər”

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