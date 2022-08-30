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Госкомиссия назвала основные причины, мешающие установить судьбу пропавших без вести

Госкомиссия назвала основные причины, мешающие установить судьбу пропавших без вести Основной организацией, с которой во время Первой и Второй карабахских войн сотрудничала Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, был Международный комитет Красного креста (МККК). Одной из самы
Карабах
30 августа 2022 г. 11:31
Госкомиссия назвала основные причины, мешающие установить судьбу пропавших без вести

Основной организацией, с которой во время Первой и Второй карабахских войн сотрудничала Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, был Международный комитет Красного креста (МККК). Одной из самых важных задач стало уточнение списка пропавших без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает Report, об этом на конференции "Идентификация личности без вести пропавших лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести, сказал секретарь Госкомиссии, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

По его словам, в соответствии с рамочным соглашением "О сборе и централизованном управлении информацией Ante Mortem о лицах, пропавших без вести в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом", подписанным в апреле 2008 года между представительством МККК в Азербайджане и Государственной комиссией, с 2014 года был начат сбор биологических образцов (ДНК) у членов семей лиц, пропавших без вести. За прошедший период было взято 10 309 биологических образцов у 3 315 членов семей без вести пропавших. С ноября 2021 года началась работа по созданию профилей ДНК из собранных биологических образцов. С этой целью до настоящего времени были созданы профили по 1024 биологическим образцам.

Он отметил, что основным фактором, препятствующим выяснению судьбы пропавших без вести лиц, в нынешних условиях является непредставление Арменией сведений о местах захоронений пропавших без вести лиц, и наличие на освобожденных территориях многочисленных мин.

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Версия на английском языке Secretary of State Commission reveals main points preventing determination of missing persons’ fate
Версия на азербайджанском языке İtkinlərin taleyinin müəyyən edilməsinə mane olan əsas səbəblər açıqlanıb

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