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На месте предполагаемого массового захоронения в селе Ашагы-Сеидахмедли будут проведены раскопки

На месте предполагаемого массового захоронения в селе Ашагы-Сеидахмедли будут проведены раскопки В следующем месяце экспедиционная группа проведет раскопки на месте предполагаемого массового захоронения в селе Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района.
Карабах
10 апреля 2023 г. 14:11
На месте предполагаемого массового захоронения в селе Ашагы-Сеидахмедли будут проведены раскопки

В следующем месяце экспедиционная группа проведет раскопки на месте предполагаемого массового захоронения в селе Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района.

Об этом в интервью Report заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Он отметил, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана 3 890 человек считаются пропавшими без вести в Первой Карабахской войне:

"3 171 пропавший без вести - военнослужащий, 719 - гражданские лица (71- несовершеннолетние дети, 267 - женщины, 326 - пожилые люди). Имеются неопровержимые данные о том, что 872 человека, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей взяты в плен или заложники. Армения скрывает эти факты от международных организаций и не предоставляет информацию о дальнейшей судьбе этих лиц".

Э.Самедов отметил, что основной причиной, препятствующей определению дальнейшей судьбы пропавших без вести лиц, являются мины и неразорвавшиеся боеприпасы: "Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) с начала текущего года проводит на территории Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района работы по разминированию. В этом районе было обнаружено значительное количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. После того, как территория будет полностью очищена от мин и боеприпасов, там будут проведены соответствующие раскопки".

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Версия на английском языке Excavations to be carried out in probable mass grave in Azerbaijan’s Fizuli in May
Версия на азербайджанском языке Gələn ay Füzulinin Aşağı Seyidəhmədli kəndində ehtimal edilən kütləvi məzarlıqda qazıntı işləri aparılacaq

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