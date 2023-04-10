На месте предполагаемого массового захоронения в селе Ашагы-Сеидахмедли будут проведены раскопки

В следующем месяце экспедиционная группа проведет раскопки на месте предполагаемого массового захоронения в селе Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района.

В следующем месяце экспедиционная группа проведет раскопки на месте предполагаемого массового захоронения в селе Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района.

Об этом в интервью Report заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Он отметил, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана 3 890 человек считаются пропавшими без вести в Первой Карабахской войне:

"3 171 пропавший без вести - военнослужащий, 719 - гражданские лица (71- несовершеннолетние дети, 267 - женщины, 326 - пожилые люди). Имеются неопровержимые данные о том, что 872 человека, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей взяты в плен или заложники. Армения скрывает эти факты от международных организаций и не предоставляет информацию о дальнейшей судьбе этих лиц".

Э.Самедов отметил, что основной причиной, препятствующей определению дальнейшей судьбы пропавших без вести лиц, являются мины и неразорвавшиеся боеприпасы: "Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) с начала текущего года проводит на территории Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района работы по разминированию. В этом районе было обнаружено значительное количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. После того, как территория будет полностью очищена от мин и боеприпасов, там будут проведены соответствующие раскопки".