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Госдеп: Вашингтон постоянно сосредоточен на снижении напряженности между Баку и Ереваном

Госдеп: Вашингтон постоянно сосредоточен на снижении напряженности между Баку и Ереваном Вашингтон постоянно сосредоточен на снижении напряженности между Арменией и Азербайджаном.
Карабах
13 декабря 2022 г. 11:20
Госдеп: Вашингтон постоянно сосредоточен на снижении напряженности между Баку и Ереваном

Вашингтон постоянно сосредоточен на снижении напряженности между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь Госдепа США Нэд Прайс заявил на брифинге.

"Мы последовательно акцентировали внимание на необходимости деэскалации напряженности, на необходимости вывести эти две страны на путь прочного, всеобъемлющего урегулирования",- сказал он.

Он напомнил, что при содействии США осенью состоялась встреча на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне.

"Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Фил Рикер, наш старший советник, активно взаимодействует с официальными лицами обеих стран, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное. И самое главное, что эти две страны делают все возможное, чтобы добиться снижения напряженности",- добавил Нэд Прайс.

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Версия на английском языке US State Department urges Armenia and Azerbaijan to reduce tensions
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamenti: "Ermənistanla Azərbaycanı gərginliyi azaltmağa çağırırıq"

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