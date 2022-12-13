Госдеп: Вашингтон постоянно сосредоточен на снижении напряженности между Баку и Ереваном

Вашингтон постоянно сосредоточен на снижении напряженности между Арменией и Азербайджаном.

Вашингтон постоянно сосредоточен на снижении напряженности между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь Госдепа США Нэд Прайс заявил на брифинге.

"Мы последовательно акцентировали внимание на необходимости деэскалации напряженности, на необходимости вывести эти две страны на путь прочного, всеобъемлющего урегулирования",- сказал он.

Он напомнил, что при содействии США осенью состоялась встреча на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне.

"Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Фил Рикер, наш старший советник, активно взаимодействует с официальными лицами обеих стран, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное. И самое главное, что эти две страны делают все возможное, чтобы добиться снижения напряженности",- добавил Нэд Прайс.