Госдеп: США привержены различным форматам урегулирования в Карабахе

США по-прежнему привержены различным форматам урегулирования в Карабахе.

США по-прежнему привержены различным форматам урегулирования в Карабахе.

Как передает Report, с таким утверждением выступил на брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Содействие миру на Южном Кавказе остается постоянным приоритетом не только для этой американской администрации, но и для госсекретаря Энтони Блинкена в частности, о чем свидетельствует его прямое взаимодействие по этим вопросам непосредственно с лидерами Армении и Азербайджана, - сказал он. - США по-прежнему твердо привержены взаимодействию во всех направлениях по продвижению мира, будь то взаимодействие на двусторонней основе, через механизмы в рамках ЕС или же через ОБСЕ. Как я уже сказал, содействие миру на Южном Кавказе остается для нас постоянным приоритетом".