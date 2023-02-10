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Госдеп: США привержены различным форматам урегулирования в Карабахе

Госдеп: США привержены различным форматам урегулирования в Карабахе США по-прежнему привержены различным форматам урегулирования в Карабахе.
Карабах
10 февраля 2023 г. 23:09
Госдеп: США привержены различным форматам урегулирования в Карабахе

США по-прежнему привержены различным форматам урегулирования в Карабахе.

Как передает Report, с таким утверждением выступил на брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Содействие миру на Южном Кавказе остается постоянным приоритетом не только для этой американской администрации, но и для госсекретаря Энтони Блинкена в частности, о чем свидетельствует его прямое взаимодействие по этим вопросам непосредственно с лидерами Армении и Азербайджана, - сказал он. - США по-прежнему твердо привержены взаимодействию во всех направлениях по продвижению мира, будь то взаимодействие на двусторонней основе, через механизмы в рамках ЕС или же через ОБСЕ. Как я уже сказал, содействие миру на Южном Кавказе остается для нас постоянным приоритетом".

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