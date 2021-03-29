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Глуговский: Отказ передавать карты минных полей - нарушение норм и конвенций

Глуговский: Отказ передавать карты минных полей - нарушение норм и конвенций Отказ армянской стороны передавать карты минных полей является нарушением международных норм и конвенций
Карабах
29 марта 2021 г. 12:00
Глуговский: Отказ передавать карты минных полей - нарушение норм и конвенций
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Отказ армянской стороны передавать карты минных полей является нарушением международных норм и конвенций.

Как сообщает Report, об этом Caliber.Az заявил генерал-майор, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Михаил Глуговский.

"Конечно, хотелось бы, чтобы вопрос был решен дипломатическим путем. Ведь разминирование "вслепую" - это сложное дело. Если не получается, то нужно обращаться в международные организации. Активнее всего этим занимается Организация Объединенных Наций, где есть специальные структуры", - заявил М. Глуговский.

По его словам, "отдельный вопрос – жертвы среди мирного населения. Как убедить людей не посещать сейчас эти территории? В Украине мы с этим столкнулись и сейчас проводим в Донецке активную разъяснительную работу (в Донецкой области Украины есть "серые зоны", куда пытаются попасть люди – ред.). Она требует большого количества волонтеров".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı ekspert: "Minalanmış ərazilərin xəritəsini verməmək beynəlxalq normalara ziddir"
Версия на английском языке Ukraine major-general: Armenia’s refusal to hand over maps of minefields to Azerbaijan - violation of norms and conventions

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