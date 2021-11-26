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Global Village Space: Армения превратила некогда процветающий Физули в город-призрак

Global Village Space: Армения превратила некогда процветающий Физули в город-призрак За почти 30 лет оккупации Армения превратила некогда процветающий сельскохозяйственный Физули в город-призрак
Карабах
26 ноября 2021 г. 11:47
Global Village Space: Армения превратила некогда процветающий Физули в город-призрак

За почти 30 лет оккупации Армения превратила некогда процветающий Физули в город-призрак. Как сообщает Report, об этом говорится в статье пакистанского продюсера Набья Шахид, опубликованной изданием Global Village Space.

“Самое ужасное заключается в том, что правительство Армении даже не пыталось инвестировать в инфраструктуру или в улучшение жизни жителей, вместо этого они только разграбили земли. Правительство Армении разрушило всю инфраструктуру Физули. Все здания разрушены”, - говорится в публикации.

В статье говорится не только о разрушениях, оставленных Арменией в Физули, но и о работе, проделанной Азербайджаном всего за год с момента освобождения своих земель: “Город Физули был освобожден Азербайджаном 17 октября 2020 года, и была проделана фантастическая работа по реконструкции и восстановлению инфраструктуры”.

“Азербайджан пробил себе дорогу, несмотря на ненависть Армении. Азербайджан воевал не за клочок земли, а боролся за восстановление своей культуры, наследия, истории, суверенитета и, прежде всего, своего достоинства", - отмечается в статье.

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Версия на английском языке Global Village Space: Armenia turned Fuzuli into a ghost town

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