О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главы России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Главы России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе Текущую ситуацию в Карабахе и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, обсудили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении
Карабах
12 января 2022 г. 13:13
Главы России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Текущую ситуацию в Карабахе и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, обсудили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.

Об этом передает Report со ссылкой на сайт Кремля.

С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Putin, Pashinyan discuss situation in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Putinlə Paşinyan Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib

Самое важное

Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
12 января 2022 г. 10:53
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
11 января 2022 г. 20:59
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
11 января 2022 г. 20:36
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе
11 января 2022 г. 20:16
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном Базаре
10 января 2022 г. 15:27
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам
10 января 2022 г. 14:39
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
СГБ предупредила о фальшивых аккаунтах в социальных сетях
10 января 2022 г. 11:16
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
Посольство Азербайджана в Казахстане снова обратилось к гражданам
10 января 2022 г. 08:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi