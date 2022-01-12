Главы России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Текущую ситуацию в Карабахе и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, обсудили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении

Текущую ситуацию в Карабахе и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, обсудили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.

Об этом передает Report со ссылкой на сайт Кремля.

С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике.