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Главы религиозных конфессий посетили комплекс карабахских ханов в Агдаме

Главы религиозных конфессий посетили комплекс карабахских ханов в Агдаме Религиозные деятели помолятся за упокоение душ усопших
Карабах
7 апреля 2021 г. 13:25
Главы религиозных конфессий посетили комплекс карабахских ханов в Агдаме
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Главы религиозных конфессий и религиозные деятели Азербайджана находятся с визитом в освобожденном от оккупации городе Агдаме.

По сообщению командированного в Агдам собкора Report, делегация посетила Мемориальный комплекс карабахских ханов и кладбище "Имарет", где захоронены карабахские ханы и их потомки. Члены делегации воочию убедились в последствиях варварских деяний армян в Агдаме.

Затем делегация направилась в Агдамскую мечеть. Здесь религиозные деятели помолятся за упокоение душ усопших.

В поездке принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета гази, глава Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, глава Католической общины в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили, представители религиозных конфессий и другие религиозные деятели.

Визит делегации продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDini konfessiya rəhbərləri Ağdamda Qarabağ xanlarının abidələrini ziyarət edib 

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