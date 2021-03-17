Главы политпартий посетили разрушенную армянами в Агдаме Аллею шехидов

В свое время здесь было похоронено более 1000 шехидов

По поручению президента Азербайджанской Республики руководители политических партий и ряд политологов находятся с визитом в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как сообщает Report, сначала руководители политических партий и политологи ознакомились с текущим состоянием ресторана "Гюнбез" в селе Верхний Гарванд, затем посетили разрушенную армянскими вандалами во время оккупации Вторую Аллею шехидов, расположенную в Узундере.

Было отмечено, что в свое время здесь было похоронено более 1000 шехидов. Но сейчас от кладбища не осталось и следа.

Участники поездки по пути ознакомились с территориями, где были установлены военно-фортификационные сооружения, им была предоставлена информация о сложности этих сооружений.

Делегацию сопровождает заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев.

Поездка продолжается.