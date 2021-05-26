Главы Минобороны России и Армении провели телефонный разговор

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил во вторник вечером с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в среду.
"В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - отметили в военном ведомстве.
Пресс-служба армянского военного ведомства накануне сообщала о переговорах Арутюняна и командующего российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.