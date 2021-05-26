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Главы Минобороны России и Армении провели телефонный разговор

Главы Минобороны России и Армении провели телефонный разговор Они обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Карабах
26 мая 2021 г. 10:58
Главы Минобороны России и Армении провели телефонный разговор

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил во вторник вечером с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в среду.

"В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - отметили в военном ведомстве.

Пресс-служба армянского военного ведомства накануне сообщала о переговорах Арутюняна и командующего российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

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