Главы Минобороны России и Армении провели телефонный разговор

Они обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил во вторник вечером с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в среду.

"В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - отметили в военном ведомстве.

Пресс-служба армянского военного ведомства накануне сообщала о переговорах Арутюняна и командующего российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.