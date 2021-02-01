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Главы Минобороны России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Главы Минобороны России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе Вопросы, связанные с обеспечением безопасности Армении в поствоенный период, обсудили сегодня в телефонном разговоре главы оборонных ведомств двух стран Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу
Карабах
1 февраля 2021 г. 14:49
Главы Минобороны России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Вопросы, связанные с обеспечением безопасности Армении в поствоенный период, обсудили сегодня в телефонном разговоре главы оборонных ведомств России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе минобороны Армении.

Обсуждались также результаты штабных переговоров по развитию армяно-российского военного сотрудничества.

Арутюнян выразил удовлетворение деятельностью российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что ярким свидетельством этого является практически полное соблюдение режима прекращения огня.

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили также вопросы региональной политики.

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