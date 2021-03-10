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Главы МИД Турции и России обсудили Карабах

Главы МИД Турции и России обсудили Карабах Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе состоявшихся в Дохе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждались двусторонние отношения и ситуация в Карабахе, Ливии и Сирии
Карабах
10 марта 2021 г. 23:25
Главы МИД Турции и России обсудили Карабах
Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе состоявшихся в катарской столице Дохе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждались двусторонние отношения и ситуация в Карабахе, Ливии и Сирии.

Как передает Report, об этом написал он на своей странице в Twitter.

"Обсудили с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отношения между Турцией и Россией, последние события в Карабахе, Ливии и Сирии", - отметил М.Чавушоглу.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара нацелена достичь в туристической сфере допандемийных показателей.

М.Чавушоглу также напомнил, что состоялась церемония по случаю начала сооружения энергоблока №3 атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. "Пусть она служит достойно нашей нации", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu və Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağı müzakirə etdilər

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