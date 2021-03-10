Главы МИД Турции и России обсудили Карабах

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе состоявшихся в Дохе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждались двусторонние отношения и ситуация в Карабахе, Ливии и Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе состоявшихся в катарской столице Дохе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждались двусторонние отношения и ситуация в Карабахе, Ливии и Сирии.

Как передает Report, об этом написал он на своей странице в Twitter .

"Обсудили с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отношения между Турцией и Россией, последние события в Карабахе, Ливии и Сирии", - отметил М.Чавушоглу.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара нацелена достичь в туристической сфере допандемийных показателей.

М.Чавушоглу также напомнил, что состоялась церемония по случаю начала сооружения энергоблока №3 атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. "Пусть она служит достойно нашей нации", - добавил он.