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Главы МИД России и Швеции обсудят Карабах

Главы МИД России и Швеции обсудят Карабах Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры в Москве с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде. Для Линде это станет вторым визитом в Москву в качестве председателя организации.
Карабах
19 ноября 2021 г. 07:49
Главы МИД России и Швеции обсудят Карабах

Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры в Москве с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде. Для Линде это станет вторым визитом в Москву в качестве председателя организации.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, важной темой переговоров станет внутриукраинский кризис. Лавров и Линде уделят особое внимание деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и работе Контактной группы.

Главы ведомств также обменяются мнениями по ситуации в Карабахе. Недавние столкновения на азербайджано-армянской границе показали, что обстановка в этом регионе все еще до конца не стабилизировалась. В этой связи стороны могут затронуть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ решению конфликта.

Кроме того, нестабильная ситуация в Афганистане делает актуальным рассмотрение возможной роли ОБСЕ в содействии государствам Центральной Азии, испытывающим последствия афганского кризиса.

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Версия на английском языке Russian, Swedish FMs to mull Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Rusiya və İsveçin XİN rəhbərləri Qarabağı müzakirə edəcəklər

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