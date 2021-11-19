Главы МИД России и Швеции обсудят Карабах

Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры в Москве с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде. Для Линде это станет вторым визитом в Москву в качестве председателя организации.

Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры в Москве с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде. Для Линде это станет вторым визитом в Москву в качестве председателя организации.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, важной темой переговоров станет внутриукраинский кризис. Лавров и Линде уделят особое внимание деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и работе Контактной группы.

Главы ведомств также обменяются мнениями по ситуации в Карабахе. Недавние столкновения на азербайджано-армянской границе показали, что обстановка в этом регионе все еще до конца не стабилизировалась. В этой связи стороны могут затронуть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ решению конфликта.

Кроме того, нестабильная ситуация в Афганистане делает актуальным рассмотрение возможной роли ОБСЕ в содействии государствам Центральной Азии, испытывающим последствия афганского кризиса.