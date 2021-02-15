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Главы МИД России и Армении обсудят договоренности по Карабаху

Главы МИД России и Армении обсудят договоренности по Карабаху Министр иностранных дел Армении совершит краткий рабочий визит в Москву
Карабах
15 февраля 2021 г. 17:16
Главы МИД России и Армении обсудят договоренности по Карабаху

17 февраля в рамках краткого рабочего визита Министра иностранных дел Республики Армения Ары Айвазяна в Российскую Федерацию состоится его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе. Будут сверены планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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