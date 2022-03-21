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Главы МИД России и Армении обсудили выполнение трехсторонних договоренностей

Главы МИД России и Армении обсудили выполнение трехсторонних договоренностей Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Армении Араратом Мирзояном обсудил выполнение трехсторонних договоренностей. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МИД России.
Карабах
21 марта 2022 г. 14:56
Главы МИД России и Армении обсудили выполнение трехсторонних договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Армении Араратом Мирзояном обсудил выполнение трехсторонних договоренностей. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МИД России.

"В региональном разрезе подтверждена важность неукоснительного выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., включая скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и начало проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе. Затрагивалась проблематика заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, чему Россия готова всячески содействовать", - говорится в заявлении.

Также дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и отметили высокий уровень взаимодействия между Москвой и Ереваном в рамках евразийских интеграционных структур – ОДКБ, ЕАЭС, СНГ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistanın XİN başçıları üçtərəfli bəyanatın icrasını müzakirə edib
Версия на английском языке Russian, Armenian foreign ministers mull implementation of trilateral deals

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