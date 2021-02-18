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Главы МИД России и Армении обсудили выполнение соглашения по Карабаху

Главы МИД России и Армении обсудили выполнение соглашения по Карабаху 17 февраля в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Армении
Карабах
18 февраля 2021 г. 11:47
Главы МИД России и Армении обсудили выполнение соглашения по Карабаху
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17 февраля в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Армении. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил МИД РФ.

В ходе краткого рабочего визита Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазян состоялась обстоятельная дискуссия относительно всех аспектов выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«Особый акцент сделан на обсуждении вопросов обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров», - говорится в сообщении.

Также во время встречи были рассмотрены актуальные темы региональной и международной повестки дня с упором на ситуацию на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistan XİN başçıları Qarabağla bağlı razılaşmanın həyata keçirilməsini müzakirə edib
Версия на английском языке Russian, Armenian FMs mull implementation of Karabakh deal

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