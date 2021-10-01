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Главы МИД России и Армении обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Главы МИД России и Армении обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху 1 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
Карабах
1 октября 2021 г. 17:59
Главы МИД России и Армении обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

1 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, в ходе встречи обсуждена реализация трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

"Министры высказали единое мнение о том, что разблокирование транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе, продвижение мер доверия и наращивание взаимовыгодного сотрудничества между соседями будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в регионе", - отмечается в сообщении пресс-службы МИД РФ.

С российской стороны выражено удовлетворение итогами состоявшейся "на полях" 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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Версия на английском языке Russian, Armenian FMs mull implementing trilateral Karabakh deals

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