Главы МИД России и Армении обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

1 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

1 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, в ходе встречи обсуждена реализация трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

"Министры высказали единое мнение о том, что разблокирование транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе, продвижение мер доверия и наращивание взаимовыгодного сотрудничества между соседями будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в регионе", - отмечается в сообщении пресс-службы МИД РФ.

С российской стороны выражено удовлетворение итогами состоявшейся "на полях" 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.