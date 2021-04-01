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Главы МИД России и Армении обсудили разблокирование транспортных связей в регионе

Главы МИД России и Армении обсудили разблокирование транспортных связей в регионе Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на встрече в четверг в Москве с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном гуманитарные и экономические вопросы, связанные с Нагорным Карабахом.
Карабах
1 апреля 2021 г. 20:44
Главы МИД России и Армении обсудили разблокирование транспортных связей в регионе
Сергей Лавров и Ара Айвазян

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на встрече в четверг в Москве с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном гуманитарные и экономические вопросы, связанные с Нагорным Карабахом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено актуальным вопросам гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, разблокированию экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistan XİN başçıları regionda nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsini müzakirə edib

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