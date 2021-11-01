Главы МИД России и Армении обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян провели телефонный разговор.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры сверили часы по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.