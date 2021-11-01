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Главы МИД России и Армении обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

Главы МИД России и Армении обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян провели телефонный разговор.
Карабах
1 ноября 2021 г. 20:05
Главы МИД России и Армении обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры сверили часы по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ilə Ermənistan kommunikasiyaların açılmasını müzakirə edib
Версия на английском языке Russian, Armenian FMs discuss unblocking communications in South Caucasus

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