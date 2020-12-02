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Главы исполнительной власти посетили раненых военнослужащих в Гяндже

Главы исполнительной власти посетили раненых военнослужащих в Гяндже Именно благодаря упорству азербайджанского солдата враг был разгромлен
Карабах
2 декабря 2020 г. 14:06
Главы исполнительной власти посетили раненых военнослужащих в Гяндже
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Глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов, глава Исполнительной власти Низаминского района Гянджи Низами Гаджиев, депутаты Нагиф Гамзаев, Парвин Керимзаде и Мушфиг Джафаров навестили раненых солдат и военнослужащих.

Как сообщает западный центр Report, они побеседовали с ранеными, поинтересовались их здоровьем, а также пожеланиями.

Н.Байрамов в ходе встречи отметил, что с первого дня продлившейся 44 дня Отечественной войны азербайджанские солдаты проявили большое мужество: "Под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия начала процесс изгнания армянских вооруженных формирований с наших земель, наши территории были освобождены одна за другой. Именно благодаря упорству азербайджанского солдата враг был разгромлен. Агдам, Кельбаджар и Лачин были возвращены без единого выстрела. Эта победа была достигнута в результате успешных военных операций, проводимых азербайджанскими солдатами и офицерами. Азербайджан уже является страной-победителем не только в военной сфере, но и в дипломатии, политике".

Военные, проявившие большое упорство и решительность в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджана, заявили, что и впредь будут поддерживать Верховного главнокомандующего.

Официальные лица еще раз поздравили солдат, героически сражавшихся за освобождение азербайджанских земель от оккупации, с исторической победой, пожелали им скорейшего выздоровления и возвращения домой.

Кроме того, они выразили благодарность медицинским работникам, которые круглосуточно работали над восстановлением здоровья раненых военнослужащих в период и после 44-дневной Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке İcra başçıları və deputatlar Gəncədə yaralı hərbçiləri ziyarət ediblər

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