Главный пастор: Нам посчастливилось помолиться на освобожденных территориях

"Мы благодарны Богу, что находимся тут в такой праздник. Нам посчастливилось помолиться в этот день на освобожденных территориях".

"Мы благодарны Богу, что находимся тут в такой праздник. Нам посчастливилось помолиться в этот день на освобожденных территориях".

Как сообщает Report, об этом главный пастор христианской религиозной общины "Слово жизни" Юсиф Фархадов заявил журналистам в Гадруте.

"Бог любит Азербайджан, и вот мы вернулись на свои территории спустя 30 лет. Пусть на этих землях всегда будет мир!", - заявил Ю. Фархадов.

Сегодня представители христианских религиозных общин Азербайджана прибыли в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района. Поездка организована Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана при поддержке Фонда пропаганды моральных ценностей по случаю праздника Пасхи.