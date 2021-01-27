Главнокомандующий: Я сделал все, о чем говорил

"Восстановление Шуши постоянно будет находиться под моим контролем, и в ближайшее время Шуша вновь восстановит свой исторический облик"

" Эта война еще раз продемонстрировала несгибаемый дух азербайджанского народа, еще раз показала, что я сделал все, о чем говорил. Я неслучайно говорил, что знаю, что, как и когда надо делать. Я давал азербайджанскому народу пусть и небольшой сигнал о том, что все будет хорошо. Мы добьемся желаемого, просто всему свое время. В период войны я только однажды сказал о Шуше, да и то, отвечая на вопрос корреспондента о том, когда будет взята Шуша. Конечно, мы не могли говорить об этом. Я сказал, что без Шуши наша победа будет неполной. Но я нисколько не сомневался в том, что мы освободим нашу родную, дорогую Шушу от армянской оккупации, поднимем там флаг Азербайджана. В то время я говорил, что флаг Азербайджана будет поднят в Шуше. А сегодня говорю, что все мы, весь наш народ возродим Шушу!".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 27 января, принимая Айдына Керимова в видеоформате в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе.

"Еще раз хочу сказать, что на вас ложится огромная ответственность. Уверен, что вы осознаете эту ответственность и сыграете активную роль в возрождении Шуши. Вам, наверное, также известно и вы не сомневаетесь в том, что восстановление Шуши постоянно будет находиться под моим контролем, и в ближайшее время Шуша вновь восстановит свой исторический облик. Желаю вам успехов", - сказал глава государства.