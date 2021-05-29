Главнокомандующий: Если бы мы перешли в наступление на этом направлении, то у нас было бы много шехидов

"Уверен, что все намеченное найдет свое решение, и после этого мы будем часто встречаться с вами в городе Агдам, Агдамском районе. Еще раз хочу вернуться к своим словам, в течение этих 17 лет – с 2003 по 2020 год - я провел много встреч с тогдашними вынуж

"Уверен, что все намеченное найдет свое решение, и после этого мы будем часто встречаться с вами в городе Агдам, Агдамском районе. Еще раз хочу вернуться к своим словам, в течение этих 17 лет – с 2003 по 2020 год - я провел много встреч с тогдашними вынужденными переселенцами и каждый раз говорил им, что мы вернемся на эти земли, вы вернетесь на эти земли. Но видел, что в последние годы надежда в их глазах угасала. Видел, и это было естественно, потому что прошло около 30 лет. Однако я всегда был уверен в том, что это произойдет. Просто, не мог сказать. Не мог сказать, когда и как произойдет. Но знал, что произойдет".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

"Хочу коснуться еще одного момента. Знаю, что во время войны наш народ с нетерпением ждал моих твитов, выступлений. Во всех своих выступлениях и твитах я всегда говорил и писал правду. Однажды я подумал, наверное, агдамцы думают, почему Джабраил освобожден, Ходжавенд освобожден, Гадрут, Суговушан, Муровдаг, Физули, Зангилан, Губадлы, посмотрите, куда мы дошли. Почему же не освобождаются агдамские села? Я думал, наверное, вы, агдамцы, так думаете. Но сдерживал себя, не мог сказать, почему. А сейчас все знают, почему, потому что если бы мы перешли в наступление на этом направлении, то у нас было бы много шехидов. Они соорудили такие укрепления, так заминировали, что если бы мы перешли в наступление отсюда, то это, конечно, было бы большой ошибкой. Но мы оставили в этом направлении достаточно большую военную силу, чтобы значительная часть армянской армии находилась здесь. Таким образом, мы значительно ограничили их возможности маневрирования. Мы все равно взяли бы Агдам. После взятия неприступной крепости – Шуши очередным направлением по моему указанию стал Агдам. Сегодня я могу говорить об этом. Наступая сзади, мы должны были окружить армянскую группировку и полностью уничтожить ее", - отметил Главнокомандующий.