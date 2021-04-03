Главное медуправление МО: Будет организовано лечение за границей нуждающихся в этом

"В настоящее время 54 человека направлены на лечение в Турцию".

"В настоящее время 54 человека направлены на лечение в Турцию".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев на брифинге, посвященном деятельности военных врачей в период Отечественной войны и на освобожденных территориях.

“Четверо из них вернулись, 50 человек продолжают лечение. Принимаются меры для отправки других лиц. Лечение за границей будет организовано для тех, кто в этом нуждается", - сказал Ф.Набиев.