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Главное медуправление МО: Будет организовано лечение за границей нуждающихся в этом

Главное медуправление МО: Будет организовано лечение за границей нуждающихся в этом "В настоящее время 54 человека направлены на лечение в Турцию".
Карабах
3 апреля 2021 г. 16:24
Главное медуправление МО: Будет организовано лечение за границей нуждающихся в этом

"В настоящее время 54 человека направлены на лечение в Турцию".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Фирудин Набиев на брифинге, посвященном деятельности военных врачей в период Отечественной войны и на освобожденных территориях.

“Четверо из них вернулись, 50 человек продолжают лечение. Принимаются меры для отправки других лиц. Лечение за границей будет организовано для тех, кто в этом нуждается", - сказал Ф.Набиев.

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Версия на азербайджанском языке MN Tibb Baş İdarəsi: Kimin xaricdə müalicəyə ehtiyacı varsa, onların müalicələri təşkil ediləcək

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