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Главная цель тандема Арутюнян-Варданян заключается в разграблении ресурсов Азербайджана в Карабахе - МНЕНИЕ

Главная цель тандема Арутюнян-Варданян заключается в разграблении ресурсов Азербайджана в Карабахе - МНЕНИЕ Главная цель тандема Араик Арутюнян - Рубен Варданян заключаются в разграблении ресурсов Азербайджана в Карабахе.
Карабах
24 декабря 2022 г. 20:37
Главная цель тандема Арутюнян-Варданян заключается в разграблении ресурсов Азербайджана в Карабахе - МНЕНИЕ

Главная цель тандема Араик Арутюнян - Рубен Варданян заключаются в разграблении ресурсов Азербайджана в Карабахе.

Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

По его словам, Арутюнян и Варданян ради этой цели готовы на все, что и показывают протекающие процессы.

"Они руками преступных формирований, которыми руководят, держат в заложниках жителей Ханкенди, армян. На жителей города оказывается очень серьезное давление. Их аккаунты в социальных сетях отслеживаются, есть даже сведения о пытках, которые подтверждаются распространившейся несколькими днями ранее информацией", - отметил Дж. Мамедов.

Депутат подчеркнул, что хотя Лачынская дорога открыта и для передвижения людей созданы все условия, вышеупомянутые преступные элементы не позволяют населению пользоваться дорогой, чтобы создать видимость мнимого кризиса.

"Они на весь мир заявляют, что Азербайджан якобы нарушает права проживающих в Карабахе армян. Сегодня Араик Арутюнян и Рубен Варданян пытаются организовать акции протеста в Ханкенди, однако, как стало известно, они привлекали людей на эти акции силой или взамен на денежное вознаграждение. Но также следует констатировать, что большинство людей тогда приехали из Армении. Однако на этот раз им это не удалось", - сказал Джейхун Мамедов, добавив что присутствие азербайджанских экоактивистов и представителей НПО разрушило их планы.

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Версия на азербайджанском языке "Arutyunyan-Vardanyan cütlüyünün əsas məqsədi Qarabağda Azərbaycana məxsus sərvətlərin talanmasıdır" - RƏY

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