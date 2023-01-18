Глава Всемирной ассоциации кулинарных организаций создал блюдо, посвященное Шуше

18 января президент Всемирной ассоциации кулинарных организаций (Worldchefs) Томас Гуглер посетил Шушу.
Сотрудник Report, находящийся в командировке в Шуше, сообщает, что целью визита, организованного Государственным агентством по туризму, является ознакомление с историческими достопримечательностями, великолепной природой города Шуша, а также с образцами карабахской кухни.
Президент Worldchefs ознакомился с ”расстрелянными скульптурами", Шушинской крепостью, домом-музеем Бюльбюля и побывал на равнине Джыдыр дюзю.
Гуглер ознакомился с рецептом “Бойана-плова” (плов с фенхелем), относящегося к карабахской кухне, и “Шах-плова”, который считается одним из коронных блюд национальной кухни Азербайджана. Вдохновившись красотой и историей города Шуша, Томас Гуглер создал новое блюдо и назвал его “Шушалы”.
Отметим, что президент Worldchefs Томас Гуглер посетил Азербайджан по приглашению Госагентства по туризму.