Глава Всемирной ассоциации кулинарных организаций создал блюдо, посвященное Шуше

18 января президент Всемирной ассоциации кулинарных организаций (Worldchefs) Томас Гуглер посетил Шушу.

18 января президент Всемирной ассоциации кулинарных организаций (Worldchefs) Томас Гуглер посетил Шушу.

Сотрудник Report, находящийся в командировке в Шуше, сообщает, что целью визита, организованного Государственным агентством по туризму, является ознакомление с историческими достопримечательностями, великолепной природой города Шуша, а также с образцами карабахской кухни.

Президент Worldchefs ознакомился с ”расстрелянными скульптурами", Шушинской крепостью, домом-музеем Бюльбюля и побывал на равнине Джыдыр дюзю.

Гуглер ознакомился с рецептом “Бойана-плова” (плов с фенхелем), относящегося к карабахской кухне, и “Шах-плова”, который считается одним из коронных блюд национальной кухни Азербайджана. Вдохновившись красотой и историей города Шуша, Томас Гуглер создал новое блюдо и назвал его “Шушалы”.

Отметим, что президент Worldchefs Томас Гуглер посетил Азербайджан по приглашению Госагентства по туризму.