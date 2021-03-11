Глава представительства УВКБ: То, что я увидел в Агдаме и Физули было шоком, даже для меня

Глава представительства УВКБ: То, что я увидел в Агдаме и Физули было шоком, даже для меня

Гидо д`Амбросио представил презентацию, где подробно ознакомил молодежь с деятельностью УВКБ по всему миру и ответил на вопросы студентов

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"Я побывал во многих местах по всему миру. То, что я увидел в Зянгилане, Агдаме, Физули, Джабраиле были шоком, даже для меня". Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане (УВКБ ООН) Гуидо д`Амбросио (Guido d Ambrosio) во время своего выступления на онлайн встрече, организованной Университетом ADA для молодежи. По его словам, он принял участие в нескольких поездках на освобожденные территории для представителей дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, и был потрясен увиденными там разрушениями. Глава представительства УВКБ ООН добавил, что организация ведет интенсивную работу с правительством Азербайджана по возращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории. Гидо д`Амбросио представил участникам встречи презентацию, где подробно ознакомил молодежь с деятельностью УВКБ по всему миру, в том числе в Азербайджане и ответил на вопросы студентов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке UNHCR representative shocked by what he saw in Azerbaijan's Aghdam and Fuzuli