Глава USAID проигнорировала азербайджанских беженцев после встреч с армянскими перемещенными лицами

В рамках своего недавнего визита в Армению глава USAID Саманта Пауэр провела встречу с армянскими перемещенными лицами, однако, находясь в Азербайджане, она проигнорировала азербайджанских беженцев.

В рамках своего недавнего визита в Армению глава USAID Саманта Пауэр встречалась с армянскими перемещенными лицами из Карабаха, в то время как, находясь в Баку, она полностью проигнорировала азербайджанских беженцев.

Как передает Report, о встрече с армянскими перемещенными лицами и выделении для них дополнительных 4 млн. долларов глава USAID написала в социальной сети "Х".

"Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы поддержать их", - подчеркнула Пауэр.

Впрочем, никто не удивлен столь сильным проармянским сантиментам главы USAID, которая имела тесные деловые контакты с печально известным Рубеном Варданяном.

Природа этих связей не совсем ясна. Но после ареста в Карабахе и доставки последнего в Баку, Саманта Пауэр обсуждала этот вопрос, будучи в Азербайджане, хотя ни полномочий, ни оснований для вмешательства во внутренние дела другой страны у нее нет.