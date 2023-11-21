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Глава USAID проигнорировала азербайджанских беженцев после встреч с армянскими перемещенными лицами

Глава USAID проигнорировала азербайджанских беженцев после встреч с армянскими перемещенными лицами В рамках своего недавнего визита в Армению глава USAID Саманта Пауэр провела встречу с армянскими перемещенными лицами, однако, находясь в Азербайджане, она проигнорировала азербайджанских беженцев.
Карабах
21 ноября 2023 г. 18:45
Глава USAID проигнорировала азербайджанских беженцев после встреч с армянскими перемещенными лицами

В рамках своего недавнего визита в Армению глава USAID Саманта Пауэр встречалась с армянскими перемещенными лицами из Карабаха, в то время как, находясь в Баку, она полностью проигнорировала азербайджанских беженцев.

Как передает Report, о встрече с армянскими перемещенными лицами и выделении для них дополнительных 4 млн. долларов глава USAID написала в социальной сети "Х".

"Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы поддержать их", - подчеркнула Пауэр.

Впрочем, никто не удивлен столь сильным проармянским сантиментам главы USAID, которая имела тесные деловые контакты с печально известным Рубеном Варданяном.

Природа этих связей не совсем ясна. Но после ареста в Карабахе и доставки последнего в Баку, Саманта Пауэр обсуждала этот вопрос, будучи в Азербайджане, хотя ни полномочий, ни оснований для вмешательства во внутренние дела другой страны у нее нет.

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Версия на азербайджанском языке USAİD rəhbəri növbəti dəfə azərbaycanlı məcburi köçkünlərə məhəl qoymadan Qarabağı tərk edən ermənilərin halına yanır

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