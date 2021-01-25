Глава управления: На освобождённых землях восстанавливается работа органов юстиции

По приказу министра юстиции 12 ноября было создано Карабахское региональное управление юстиции

Министерство юстиции Азербайджана предпринимает соответствующие шаги в связи с указом главы государства о создании временного специального управления на освобождённых от оккупации территориях.

Как передает Report, об этом замначальника главного организационного-контрольного управления Минюста, и.о. начальника Карабахского регионального управления юстиции Субхи Казымов сказал на видеоконференции по итогам 2020 года.

Он отметил, что на данных территориях предпринимаются шаги для обеспечения доступности органов юстиции:

“По приказу министра юстиции 12 ноября было создано Карабахское региональное управление юстиции. Уже предпринимаются шаги для обеспечения деятельности на этих территориях судебных и соответствующих структур органов юстиции".