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Глава Управления мусульман Грузии: Чтобы задеть чувства азербайджанцев, армяне оскверняли могилы

Глава Управления мусульман Грузии: Чтобы задеть чувства азербайджанцев, армяне оскверняли могилы "В период оккупации азербайджанских земель армяне занимались не только вандализмом. Чтобы задеть чувства азербайджанского народа, армяне разрушали и оскверняли могилы".
Карабах
21 мая 2022 г. 14:58
Глава Управления мусульман Грузии: Чтобы задеть чувства азербайджанцев, армяне оскверняли могилы

"В период оккупации азербайджанских земель армяне занимались не только вандализмом. Чтобы задеть чувства азербайджанского народа, армяне разрушали и оскверняли могилы".

Об этом карабахскому бюро Report сказал председатель Управления мусульман Грузии гаджи Рамин Игидов во время своего визита в Агдам.

"Мы находимся здесь по инициативе и при организации посольства Азербайджана в Грузии. Во время поездки в Азербайджан мы также побывали на освобожденных территориях. Нам посчастливилось увидеть родные для нас края. При упоминании Карабаха первое, что приходит на ум, это живописная природа и красивая местность. Но, будучи здесь, мы стали свидетелями неприятной, щемящей сердце картины.

Армяне разрушили прекрасные исторические места и памятники. Я надеюсь, что со временем все строения будут восстановлены.

В Агдаме мы наблюдаем проявления вандализма не только по отношению к историческим памятникам, но и к могилам усопших. Это доказывает, что армяне, враждебно настроенные против азербайджанского народа, пытались унизить этот народ, задев его чувства", - сказал гаджи Рамин Игидов.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi: “Ermənilər Qarabağda təkcə vandallıqla məşğul olmayıblar”

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