Глава Совбеза Армении: Ереван и Баку достигли прогресса в некоторых вопросах

Армения и Азербайджан достигли прогресса в некоторых вопросах, но не основополагающих. Планируемая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве станет продолжением переговоров в США.

Армения и Азербайджан достигли прогресса в некоторых вопросах, но не основополагающих. Планируемая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве станет продолжением переговоров в США.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал журналистам в ереванском парке Победы секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Все вопросы, связанные с мирным соглашением, являются продолжением друг друга, потому что обсуждаемые вопросы известны", - сказал он.

Он напомнил, что планируется встреча на высшем уровне в Брюсселе, после чего в Кишиневе. К ним присоединятся президенты Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

"В переговорах есть известный принцип – пока все не согласовано, ничего не согласовано. Думаю, что к этим переговорам нужно подходить с этой точки зрения... Нужно еще раз зафиксировать, что переговоры идут. Попробуем поработать направление максимального сближения подходов и двигаться вперед", - сказал Григорян.