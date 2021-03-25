Глава организации: На освобожденных землях подорвались 40 гражданских лиц

Армянская сторона грубо нарушая принципы гражданско-гуманитарного права, отказывается предоставить Азербайджану карты заминированных территорий

"На азербайджанских территориях, освобожденных в течение 44 дней в результате войны, начавшейся в ответ на провокации, совершенные армянскими военными формированиями вдоль государственной границы с Азербайджаном и в Карабахе, существует серьезная проблема по выявлению мин".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Международного фонда Евразийской прессы, член Экономического и Социального Совета ООН в статусе главного консультанта Умуд Мирзоев.

По его словам, за последние 4 месяца около 40 гражданских лиц погибли или получили тяжелые ранения, попав на минные поля во время посещения освобожденных территорий, земель своих предков, районов, где они жили ранее, а также кладбищ: "Армянская сторона, не проявляя адекватного отношения к созданию атмосферы доверия, грубо нарушая принципы гражданско-гуманитарного права, отказывается предоставить Азербайджану карты заминированных территорий. Это также грубо противоречит принципам Женевской конвенции, принятой в 1949 году, и протоколам, добавленным в 1977 году".