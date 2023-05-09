Глава организации "Корни мира" проинформирована о минной угрозе в Физули

Находящаяся с визитом на освобожденных от оккупации территориях основатель и руководитель международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кюн ознакомилась с ходом работ по разминированию в селе Горадиз Физулинского района.

Находящаяся с визитом на освобожденных от оккупации территориях основатель и руководитель международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кюн ознакомилась с ходом работ по разминированию в селе Горадиз Физулинского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, гостье была предоставлена информация об уровне загрязнения территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами, операциях по разминированию, типах найденных мин.

Было отмечено, что на территории села Горадиз до сих пор обнаружено 53 единицы противопехотных мин армянского производства, 208 единиц противотанковых мин российского производства ТМ-62, 2 единицы неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время процесс разминирования на территории продолжается. В ходе проводимых операций каждый день обнаруживаются различные виды мин.