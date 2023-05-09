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Глава организации "Корни мира" побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района

Глава организации "Корни мира" побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района Основатель и руководитель международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кюн побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района.
Карабах
9 мая 2023 г. 17:12
Глава организации Корни мира побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района

Основатель и руководитель международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кюн побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, здесь гостье была представлена обширная информация о полном разрушении села армянами.

Глава международной организации встретилась и побеседовала с жителями села Абдуррахманлы, ставшими жертвами армянского минного террора.

Жители рассказали о печальных последствиях минного террора, попросили гостью донести эту горькую правду до мировой общественности.

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Версия на английском языке ФотоHead of Roots of Peace visits Abdurrahmanli village of Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Фото“Sülhün Kökləri” təşkilatının rəhbəri Füzulidə mina terrorunun qurbanları ilə görüşüb

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