Глава организации "Корни мира" побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района

Основатель и руководитель международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кюн побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района.

Основатель и руководитель международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кюн побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, здесь гостье была представлена обширная информация о полном разрушении села армянами.

Глава международной организации встретилась и побеседовала с жителями села Абдуррахманлы, ставшими жертвами армянского минного террора.

Жители рассказали о печальных последствиях минного террора, попросили гостью донести эту горькую правду до мировой общественности.