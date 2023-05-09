Глава организации "Корни мира" побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района

Основатель и руководитель международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кюн побывала в селе Абдуррахманлы Физулинского района.
Как сообщает карабахское бюро Report, здесь гостье была представлена обширная информация о полном разрушении села армянами.
Глава международной организации встретилась и побеседовала с жителями села Абдуррахманлы, ставшими жертвами армянского минного террора.
Жители рассказали о печальных последствиях минного террора, попросили гостью донести эту горькую правду до мировой общественности.