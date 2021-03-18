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Глава ОБСЕ сделала заявление по итогам визита в Азербайджан

Глава ОБСЕ сделала заявление по итогам визита в Азербайджан Визит предоставил мне возможность обсудить приоритеты председательства Швеции в ОБСЕ. Мы делаем упор на фундаментальных задачах ОБСЕ по защите порядка европейской безопасности, поддержке уникальной концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и сосредоточени
Карабах
18 марта 2021 г. 01:35
Глава ОБСЕ сделала заявление по итогам визита в Азербайджан

"Визит предоставил мне возможность обсудить приоритеты председательства Швеции в ОБСЕ. Мы делаем упор на фундаментальных задачах ОБСЕ по защите порядка европейской безопасности, поддержке уникальной концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и сосредоточению внимания на разрешении конфликтов. У ОБСЕ есть серьезный мандат на содействие разрешению конфликтов, и я полностью поддерживаю дальнейшее участие в Минском процессе".

Как передает Report, об этом председатель ОБСЕ Анн Линде заявила по итогам рабочего визита в Азербайджан, который произошел 15 марта.

В рамках визита Линде также подчеркнула необходимость соблюдения принципов ОБСЕ и международного права, включая международное гуманитарное право и права человека. В этом контексте Линде подчеркнула необходимость полного выполнения заявления о прекращении огня от 10 ноября. Она также подчеркнула необходимость усилий по укреплению доверия и важность беспрепятственного доступа к международным субъектам на местах.

Напомним, что в ходе своего визита в Азербайджан Линде встретилась с Президентом Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами страны.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri Azərbaycana səfərinin nəticəsi ilə bağlı bəyanat yayıb

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