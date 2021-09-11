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Глава НПО: Мы должны продолжить нашу работу в Шуше

Глава НПО: Мы должны продолжить нашу работу в Шуше Об этом Report сообщила председатель "Союза детей Азербайджана" Камаля Агазаде
Карабах
11 сентября 2021 г. 19:30
Глава НПО: Мы должны продолжить нашу работу в Шуше

"Мы должны продолжить работу с здесь, по мере того, как восстанавливаются наши районы и города".

Об этом Report сообщила председатель "Союза детей Азербайджана" Кямаля Агазаде.

Она отметила, что это ее второй визит в Шушу, однако чувства те же, что и в первый раз.

"Когда мы поднимались на автобусе я думала "как же сюда взбирались? Как вы сюда поднялись и освободили эти земли?" Я преклоняюсь перед всеми шехидами и благодарю их за то, что позволили нам испытать эту радость", - сказала собеседница агентства.

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