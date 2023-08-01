Глава НПО из Кении: Поддерживаем интеграцию армянского населения Карабаха в общество Азербайджана

Азербайджан стремится к интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество, что блокируется со стороны Армении.

Азербайджан стремится к интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество, что блокируется со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил Питер Нгола Овити, исполнительный директор организации Wote Development Projects, базирующейся в Кении, который в числе ряда других представителей международных неправительственных организаций подписал заявление, протестуя против подобных действий Армении.

Азербайджан и гражданское сообщество хотят интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество, заявил Овити.

"Мы, нижеподписавшиеся организации гражданского общества, хотим привлечь внимание международного сообщества к искусственным препятствиям, создаваемым этому правительством Армении и представителями сепаратистского режима для достижения своих политических целей", - заявил он.

Как многонациональная страна, Азербайджан создал на своей территории среду, в которой армяне и представители других этнических меньшинств мирно живут и работают, пользуясь равными правами, добавил он.

По словам Питера Овити, Азербайджан, вопреки утверждениям Армении, не блокирует Лачынскую дорогу. Он использовал свое суверенное право для установки контрольно-пропускного пункта на своей территории, что вполне в рамках международного права.

Лачынская дорога продолжает использоваться Красным Крестом для доставки необходимых гуманитарных грузов в Карабах и прохождения гражданского населения, отметил он.

"Мы, представители гражданского общества из разных стран, выступаем против того, чтобы в регионе разгорелся новый конфликт, что приведет к страданиям людей", - отметил он.