Глава МИД: Словакия высоко оценивает заявление о прекращении огня в Карабахе

Принцип территориальной целостности является для нас одним из самых главных принципов ООН.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
"Этот принцип важен для нас. Урегулирование конфликта должно подразумевать мирное сосуществование двух общин. В этой связи мы высоко оцениваем подписание заявления о прекращении огня в Карабахе в ноябре прошлого года",- заявил глава МИД.
9 ноября 2020 года президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.