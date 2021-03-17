Глава МИД: Словакия высоко оценивает заявление о прекращении огня в Карабахе

"Принцип территориальной целостности является для нас одним из самых главных принципов ООН"

Принцип территориальной целостности является для нас одним из самых главных принципов ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Этот принцип важен для нас. Урегулирование конфликта должно подразумевать мирное сосуществование двух общин. В этой связи мы высоко оцениваем подписание заявления о прекращении огня в Карабахе в ноябре прошлого года",- заявил глава МИД.

9 ноября 2020 года президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.