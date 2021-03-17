О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД: Словакия высоко оценивает заявление о прекращении огня в Карабахе

Глава МИД: Словакия высоко оценивает заявление о прекращении огня в Карабахе "Принцип территориальной целостности является для нас одним из самых главных принципов ООН"
Карабах
17 марта 2021 г. 14:11
Глава МИД: Словакия высоко оценивает заявление о прекращении огня в Карабахе
Иван Корчок
0 : 00
0 : 00

Принцип территориальной целостности является для нас одним из самых главных принципов ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Этот принцип важен для нас. Урегулирование конфликта должно подразумевать мирное сосуществование двух общин. В этой связи мы высоко оцениваем подписание заявления о прекращении огня в Карабахе в ноябре прошлого года",- заявил глава МИД.

9 ноября 2020 года президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Slovakiya Qarabağda atəşkəs elan olunması ilə bağlı bəyanatı yüksək qiymətləndirir”
Версия на английском языке FM: Slovakia praises ceasefire statement on Karabakh

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
17 марта 2021 г. 15:21
Комиссия по помилованию рассмотрела свыше 1000 обращений
Комиссия по помилованию рассмотрела свыше 1000 обращений
17 марта 2021 г. 14:29
Президент Азербайджана присвоил высшие воинские звания сотрудникам ГМС
Президент Азербайджана присвоил высшие воинские звания сотрудникам ГМС
17 марта 2021 г. 14:14
Глава МИД Азербайджана: Мировое сообщество должно оказать давление на Армению
Глава МИД Азербайджана: Мировое сообщество должно оказать давление на Армению
17 марта 2021 г. 13:53
Генпрокуратура: Генерал Ровшан Акберов обвиняется в умышленном убийстве
Генпрокуратура: Генерал Ровшан Акберов обвиняется в умышленном убийстве
17 марта 2021 г. 13:00
Закир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения
ФотоЗакир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения
17 марта 2021 г. 12:19
Президент и первая леди в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди в Шуше
17 марта 2021 г. 10:01
Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей
Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей
17 марта 2021 г. 06:01
Ильхам Алиев: Так называемое государство Арцах пошло к черту
Ильхам Алиев: Так называемое "государство Арцах" пошло к черту
16 марта 2021 г. 18:34
Президент: Тот факт, что албанский храм находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян
Президент: Тот факт, что албанский храм находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян
16 марта 2021 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi