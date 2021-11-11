Глава МИД: С первых часов войны братская Турция поддерживала Азербайджан

"В результате военной агрессии Армении в течение примерно 30 лет были оккупированы 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, а около 4000 наших соотечественников до сих

"В результате военной агрессии Армении в течение почти 30 лет были оккупированы 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, а около 4000 наших соотечественников до сих пор числятся пропавшими без вести".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 11 ноября на заседании министров иностранных дел стран-членов Тюркского совета в Стамбуле.

Он напомнил, что 27 сентября прошлого года Вооруженные силы Армении начали очередную масштабную военную провокацию, обстреляв позиции азербайджанской армии, села на линии соприкосновения и другие объекты гражданской инфраструктуры. И чтобы отразить военную агрессию Армении, обеспечить безопасность мирного населения и населенных пунктов, Азербайджан начал контрнаступление, используя право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН.

"В результате 44-дневной операции Армения потерпела поражение и подписала акт о капитуляции, положив конец конфликту. Таким образом, Азербайджан обеспечил выполнение 4 известных резолюций Совета Безопасности ООН",- добавил министр.

Он также отметил, что за последние 30 лет Армения совершала урбицидные, культурные и экологические преступления на оккупированных территориях Азербайджана, уничтожила все культурные и религиозные памятники, полностью разрушила 9 городов и сотни сел.

"С первых часов войны братская Турция поддерживала Азербайджан. Политическая и моральная поддержка Турции на высоком уровне в течение 44 дней сыграла неоценимую роль в достижении славной победы. За это время мой брат Мевлют Чавушоглу 5 раз побывал в Азербайджане. Также Тюркский совет сделал ряд заявлений в поддержку Азербайджана во время 44-дневной войны.",- сказал Байрамов.

Глава МИД Азербайджана поблагодарил Тюркский Совет и все дружественные страны, которые поддерживали Азербайджан в период Отечественной Войны.