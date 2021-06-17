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Глава МИД России обсудит с генсеком ОБСЕ ситуацию в Карабахе

Глава МИД России обсудит с генсеком ОБСЕ ситуацию в Карабахе Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июня проведет в Москве встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид
Карабах
17 июня 2021 г. 16:40
Глава МИД России обсудит с генсеком ОБСЕ ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июня проведет в Москве встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Будет обсужден широкий спектр вопросов текущей работы ОБСЕ в трех измерениях безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и право-человеческом. Планируется обсуждение роли этой организации в содействии решения региональных конфликтов. Стороны обменяются мнениями о состоянии дел нагорно-карабахского урегулирования. Россия последовательно выступает за повышение авторитета и эффективности ОБСЕ", - отметила М. Захарова.

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Версия на английском языке Russian FM to discuss situation in Karabakh with OSCE Secretary General
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbəri ATƏT-in baş katibi ilə Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edəcək

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